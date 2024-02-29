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1 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:02

Kiron asteroidinin de desteği ile dengeyi sağlayan ve uyumlu kişiliğiniz sayesinde kazanan siz olacaksınız! Peki, 1 Mart Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sosyal çevrendeki genişleme ve büyüme olanaklarını fark etmelisin. Güneş ve Jüpiter'in altmış derecelik açısı, sosyal bağlantıların ve grup etkinliklerinde sana şans ve destek sunmaya hazır. Bu da iş hayatında başarını artıracak ekip çalışmalarında öne çıkacağın anlamına gelebilir. Bugün, ekibin bir parçası olmanın dışında süreci en iyi yöneten ve dengeyi koruyan takım oyuncusu olduğunu göstermekten çekinme! 

Venüs ve Kiron arasındaki altmış derecelik açı ise daha çok kişisel ve ruhsal gelişimle ilgilidir. Venüs, aşk, güzellik ve uyumun gezegeni olarak, dengenin sahibi Terazi burçları için mutluluğun habercisi olabilir. Bu yüzden Kiron asteroidi ile oluşturduğu açı kalıbında, sana ruhsal iyileşme konularında destek olabilir. Bu süreçte, kendini daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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