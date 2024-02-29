1 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sosyal çevrendeki genişleme ve büyüme olanaklarını fark etmelisin. Güneş ve Jüpiter'in altmış derecelik açısı, sosyal bağlantıların ve grup etkinliklerinde sana şans ve destek sunmaya hazır. Bu da iş hayatında başarını artıracak ekip çalışmalarında öne çıkacağın anlamına gelebilir. Bugün, ekibin bir parçası olmanın dışında süreci en iyi yöneten ve dengeyi koruyan takım oyuncusu olduğunu göstermekten çekinme!

Venüs ve Kiron arasındaki altmış derecelik açı ise daha çok kişisel ve ruhsal gelişimle ilgilidir. Venüs, aşk, güzellik ve uyumun gezegeni olarak, dengenin sahibi Terazi burçları için mutluluğun habercisi olabilir. Bu yüzden Kiron asteroidi ile oluşturduğu açı kalıbında, sana ruhsal iyileşme konularında destek olabilir. Bu süreçte, kendini daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...