1 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için kariyerin ve toplum içindeki konumunla ilgili fırsatlarla dolu olabilir. Hatta açıkça, Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık açı, iş hayatında olumlu gelişmeler ve fırsatların kapını çalmasına neden olabilir. Sosyal statünde de olumlu değişikliklere hazır ol. Örneğin, bugünün arından toplum içinde daha çok tanınabilir veya saygı görebilirsin.

Kariyer ve güç anlamında kazandığın bugün ruhani ve manevi konularda da derinleşme ihtiyacı duyabilirsin. Bunun için meditasyon veya yoga gibi spiritüel uygulamaları daha fazla keşfetmeni tavsiye edebiliriz. Manevi bir yolculuğa çıkmak veya belki de ruhani bir danışmana başvurmak da sana iyi gelebilir. Venüs ve Kiron asteroidi arasındaki altmışlık açı ayrıca, yaşadığınız zorlukları ve travmaları iyileştirmene yardımcı olacak. Hayatında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte kendini ve diğerlerini affetme yolculuğuna çıkmaya hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...