1 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için önemli bir gün olabilir. Ortaklaşa sahip olduğun kaynaklar ve derinlemesine kurduğun iş bağlantıları, işinde büyüme ve genişleme imkanları sunabilir. Güneş ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı, miras, kredi ve borç gibi konularda şansını artırıyor. Bu da haftanın son, ayınsa ilk gününde beklediğin haberin gelmesi anlamına geliyor. Mali tabloların düzelmesini sağlayacak bu haberle birlikte rahat bir nefes alacaksın.

Venüs ve Kiron asteroidi arasındaki harmonik açı ise derin duygusal bağlantılarının daha da derinleşmesine ve iyileşmesine yardımcı olacak. İletişim gücüyle doğrudan ilişkili olan Kiron'un enerjisi, kurduğun bağlantıların, hayatındaki bazı alanlarda iyileşme ve büyüme fırsatına dönüşmesini sağlayabilir. Hafta sonuna son derece rahat ve huzurlu bir şekilde girmeye hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...