1 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün herkesi güven testine tabii tutabilirsin. Herkes eteğindeki taşları döksün diye uğraştığın bugün içerisinde bazı sırlar seni şaşırtabilir. Aile içinde bazı kişilerin ihaneti sınırlarını zorlayabilir. Belki de bu senin için bir kurtuluş şansıdır. Kime sahiden güvenmen gerektiğini fark ettiğinde huzurlu bir hayata kavuşabilirsin.

Tam da bu noktada sadece aile içinde değil ortaklık ilişkilerinde de benzer testlerle iş ilişkilerinde sorunları ortaya çıkarmak isteyebilirsin. Ancak bu adım profesyonel duruşuna zarar verebilir, dikkatli ol. İşine hislerini karıştırmadan rasyonel verilerle hareket etmeyi tercih etmen gereken bir dönemdesin.

Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte odaklandığın gerçekleri kendine de itiraf etsen iyi edersin. Bugüne dek kendine itiraf etmediklerinle yüzleşmek eskisinden daha güçlü olmanı sağlayacaktır. Şimdi sahiden ayağa kalkabilir ve hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...