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1 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.02.2025 - 19:01

Gerçekleri görmek isteyeceksiniz. Peki 1 Mart Cumartesi günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün herkesi güven testine tabii tutabilirsin. Herkes eteğindeki taşları döksün diye uğraştığın bugün içerisinde bazı sırlar seni şaşırtabilir. Aile içinde bazı kişilerin ihaneti sınırlarını zorlayabilir. Belki de bu senin için bir kurtuluş şansıdır. Kime sahiden güvenmen gerektiğini fark ettiğinde huzurlu bir hayata kavuşabilirsin. 

Tam da bu noktada sadece aile içinde değil ortaklık ilişkilerinde de benzer testlerle iş ilişkilerinde sorunları ortaya çıkarmak isteyebilirsin. Ancak bu adım profesyonel duruşuna zarar verebilir, dikkatli ol. İşine hislerini karıştırmadan rasyonel verilerle hareket etmeyi tercih etmen gereken bir dönemdesin. 

Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte odaklandığın gerçekleri kendine de itiraf etsen iyi edersin. Bugüne dek kendine itiraf etmediklerinle yüzleşmek eskisinden daha güçlü olmanı sağlayacaktır. Şimdi sahiden ayağa kalkabilir ve hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
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