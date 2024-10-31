1 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maceraya hazır mısın? Yeni şeyler öğrenmek, değişmek ve gelişmek isteyeceğin bir dönem başlıyor. Hayattan zevk alacağın, her yeni bilgi ile değişip gelişeceğin bir dönemdesin. Üstelik bugünlerde öğrendikçe fikirlerin ve düşüncelerinin geliştiğini de hissedeceksin.

Maceraya atılma isteğini körükleyen bir enerji ve heyecanla başlayan Kasım ayı, Akrep burcunda yeni ayla sana güç verecek! Bugün yeni ayın ruhuna kapılarak güçlü finansal bağlantılar kurabilirsin. Maddi açıdan yeni başlangıçlar yapabilirsin. Dahası eskisinden kat ve kat daha fazla kazandığın bir işe de başlayabilirsin. Gözün telefonda olsun!

Bu denli maceradan söz etmişken, özgür ruhunu harekete geçirecek heyecanları da gündemine taşımak isteriz! Kendine bir rota çiz ve tatil planını ayarla. Hafta sonuna giriyoruz. Ve sen her şey yolunda giderken bu cuma akşamı hayal ettiğin o tatile çıkabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...