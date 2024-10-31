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1 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.10.2024 - 19:01

Yeni ayda doğru kararlar alacaksınız! Peki 1 Kasım Cuma gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ortaklık ilişkileri gündeminde yer alacak. Bu dönemde finansal ortaklıklarını ve iş birliklerini yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Zihnini meşgul eden sorunlardan, anlaşmazlıklardan ve güvensizliklerden kurtulmalısın. 

Arınma arzusu, Akrep burcunda yeni ay ile başlayan Kasım ile kapını çalacak! Beklenmedik bir şekilde ilişkilerini bitirebilirsin. Neredeyse hiç düşünmeden gözünü karartıp yanlış olduğunu hissettiğin anlaşmalara son verebilirsin. Açıkçası bu kendini koruma şeklin olacak ve sonucu düşündüğünden de iyi olacak. 

Tam da bu noktada hayatından çıkanlara, hayatına girenler eşlik edecek. Her zamankinden daha sosyal ve eğlenceli olduğun bir dönem başlıyor. İş hayatın başta olmak üzere yakın çevrende yaptığın temizlik, enerjini artıracak. Yüklerinden kurtulurken kar edeceğin de aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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