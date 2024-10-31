1 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ortaklık ilişkileri gündeminde yer alacak. Bu dönemde finansal ortaklıklarını ve iş birliklerini yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Zihnini meşgul eden sorunlardan, anlaşmazlıklardan ve güvensizliklerden kurtulmalısın.

Arınma arzusu, Akrep burcunda yeni ay ile başlayan Kasım ile kapını çalacak! Beklenmedik bir şekilde ilişkilerini bitirebilirsin. Neredeyse hiç düşünmeden gözünü karartıp yanlış olduğunu hissettiğin anlaşmalara son verebilirsin. Açıkçası bu kendini koruma şeklin olacak ve sonucu düşündüğünden de iyi olacak.

Tam da bu noktada hayatından çıkanlara, hayatına girenler eşlik edecek. Her zamankinden daha sosyal ve eğlenceli olduğun bir dönem başlıyor. İş hayatın başta olmak üzere yakın çevrende yaptığın temizlik, enerjini artıracak. Yüklerinden kurtulurken kar edeceğin de aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...