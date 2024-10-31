1 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün mali düzenini değiştireceksin! Bir süredir aklını kurcalayan mali sorunlara son vereceksin. Fakat bunun için cesur ve akılcı kararlar almalısın. Açıkçası bu dönemde risk almaktan da kaçınmamalısın. Zira, Akrep burcunda yeni ay ile başlayan Kasım ayında atacağın her adımda kârlı çıkacaksın.

Belki de yeni bir iş ya da yeni bir projeye imza atmak için hazırsındır! Fakat bir an önce harekete geçmen gerektiğini de söylemeliyiz. İş ortaklıkları ya da iş birlikleri için hafta sonundan önce imza atmalısın. Bugün adım attığın işin kazancı ile uzun yıllar refah ve bolluk içinde yaşayacaksın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bu aralar partnerine yeterince vakit ayırdın mı? Aşk hayatını hareketlendirmek istiyorsan, romantik bir jest ile ilişkine çanlılık getirebilirsin. Tutkulu bir aşkın ateşini yakmak üzeresin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...