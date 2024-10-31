Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
1 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.10.2024 - 19:01

Yeni ayda para konuşacağız! Peki 1 Kasım Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün mali düzenini değiştireceksin! Bir süredir aklını kurcalayan mali sorunlara son vereceksin. Fakat bunun için cesur ve akılcı kararlar almalısın. Açıkçası bu dönemde risk almaktan da kaçınmamalısın. Zira, Akrep burcunda yeni ay ile başlayan Kasım ayında atacağın her adımda kârlı çıkacaksın. 

Belki de yeni bir iş ya da yeni bir projeye imza atmak için hazırsındır! Fakat bir an önce harekete geçmen gerektiğini de söylemeliyiz. İş ortaklıkları ya da iş birlikleri için hafta sonundan önce imza atmalısın. Bugün adım attığın işin kazancı ile uzun yıllar refah ve bolluk içinde yaşayacaksın. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bu aralar partnerine yeterince vakit ayırdın mı? Aşk hayatını hareketlendirmek istiyorsan, romantik bir jest ile ilişkine çanlılık getirebilirsin. Tutkulu bir aşkın ateşini yakmak üzeresin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın