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1 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.10.2024 - 19:01

Yeni ayda zirve sizin! Peki 1 Kasım Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kariyerinde parlama zamanı! Yıl boyunca pek çok sorunu aştığını biliyoruz! 2024 senin için kariyer yılı olacak da demiştik. Bu dönemde çok çalıştın, bir çok başarıya imza attın ya da hedeflerine adım adım yaklaştın! 

Şimdi ise emeklerinin karşılığını alarak ödüllendirileceksin! Akrep burcunda meydana gelen yeni ay ile başlayan Kasım ayında, hedeflerin netleşecek ve sen sonunda zirvedeki yerini alacaksın. Bunun için işinle duygusal bağ kurmaktan kaçın ve karşına çıkan kârlı teklifleri değerlendir. Gözünü karartıp kendi işine odaklanmayacaksan, yönetici rolünde olman şart. Bunun için başvuru yapmayı da ihmal etme. Gücünü topla, çünkü hak ettiğini almak üzeresin! 

Tüm bunların dışında biraz da aşktan söz edelim mi? Romantik konular ve duygularını da ihmal etme. Aşka kapılmak için harika bir gün. Yeni ayın romantizmi ve tutkulu yanlarını keşfederek kendini aşka bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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