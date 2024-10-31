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1 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.10.2024 - 19:01

Yeni ayda geçmişi telafi edeceksiniz! Peki 1 Kasım Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aile içindeki ilişkiler senin için her zamankinden daha önemli olacak! Akrep burcunda yeni ay ile başlayan Kasım, yılın tüm zorluklarını ve kayıplarını telafi edecek. Kazanmak istiyorsan, yıla geçmişin acısını çıkartarak son vermek istiyorsan, hemen harekete geçmelisin. 

Tüm neşen, canlılığın ve enerjinle kendini göstermelisin. Hayatı seven, eğlenceli kişiliğinle bir yıldız gibi parlayacağına eminiz. Bunu yaparken hayal etmeyi de ihmal etme. Bütün sevdiklerini bir araya getirdiğin bu cuma günü, gelecekte kurulacak kutlama sofralarını da düşün. 

Sana yeni ufuklara yelken açtıran sevgi ve cesaret ile bazı kavuşmalardan da söz etmeliyiz. Özellikle uzak mesafe ilişkileri için kavuşma tarihi bugün olabilir. Belki de yola çıkmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Mutluluğa doğru çıktığın yolculuğun sonunda evlilik hazırlıkları da var, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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