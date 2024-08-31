1 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün özgürlük senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Bağımsızlık arayışı ve kısıtlanma kaygısı ile bazı sınırları aşmaya hazırsın. Özgürlüğe duyduğun ihtiyaç Mars ile Jüpiter arasındaki üçgenin destekleyici enerjisinden geliyor. Şimdi yapman gereken tek şey kontrolü eline almak!

Bunun için sana hatırlatmalıyız ki sınır tanımayacak kadar güçlü ve zekisin. Üstelik duygusal zekanın da son derece yüksek olduğunu düşünürsek, hayatını isteklerin doğrultusunda şekillendirebileceğini biliyor olmalısın. Baskı ve yönlendirmeden uzaklaşarak kendi kararlarını alabilirsin. Hatta bu dönemde zaman zaman risk almaktan da kaçınılmamalısın. Belki de kendi işinin patronu olmanın zamanı gelmiştir. Birilerinin altında çalışmak yerine, artık fikirlerini hayata geçirmelisin.

Tüm bunların dışında romantik başlangıçlar yapmak konusunda da bir hayli heyecanlı olabilirsin. Fakat yeni bir aşka kapılmak için doğru bir zaman değil. Önce kendi iç dünyandaki süreçleri yönetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...