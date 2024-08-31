1 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hedeflerine odaklanmalısın. Özellikle kariyerine ilişkin uzun vadeli hedeflerin üzerine düşünerek yeni stratejiler geliştirmelisin. Bu dönemde ayrıca risk alma cesareti de göstermelisin. Elbette hesaplanmış riskler alarak büyük başarılar elde edebilirsin. Bu konuda seni destekleyen Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açıdan beslenerek gücüne güç katabilirsin. Bugün kesinlikle durmamalı, istemeli ve elde etmek için harekete geçmelisin.

Amaçlarına odaklandığın anda, planını yaparak kolayca harekete geçmeni sağlayacak motivasyonu içinde bulacaksın. Hayatını büyütme ve genişletme arzusu ile başladığın projeler sayesinde iş hayatında zirveye yürüyorsun. Bugün gerçekten bir yıldız gibi parlıyorsun. Tam da bu noktada önemli iş görüşmelerin için bugünü seçebilirsin.

Gelelim hayatın içinden bir başka konuya: Aşka! Profesyonel hayatına ilişkin son derece heyecanlı olduğun bu dönemde, romantizmi ihmal edebilirsin. Fakat hayatını dengelemeli ve duygularını da önemsemelisin. Bu dönemde ailen, partnerin ve çocuklarına mutlaka zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...