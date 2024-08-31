1 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün inandığın şeyler uğruna büyük fedakarlıklar yapabilirsin. Hayatını istediğin gibi yaşamak için hazırsın. Eylül ayının ilk gününde hayatında değişiklikler yapmak iyi bir fikir olabilir. Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen prensiplerin doğrultusunda hareket etmeyen konusunda seni teşvik edecek. Şimdi her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde karşına çıkan fırsatları değerlendireceksin. Bu dönemde başarılı olma ihtimalin bir hayli yüksek. Hayallerinin peşinden koş.

Özellikle de iş hayatına ilişkin zorlayıcı konular gündeminde yer alabilir. Jüpiter yolunu açarken kariyerinin seyrini değiştirebilirsin. Yaptığın hamlelere güvenerek iyi sonuçlar elde edeceğine inan. Aldığın resimlerin karşılığı, başarı olacak. İş değiştirmek için harika bir dönem. Sınırları zorla, profesyonel hayatında duygusal bağlılık gösterme.

Benzer bir şekilde romantik ilişkilerinde de aşırı bağlılık pek de işine yaramayabilir. Kaybetmemek uğruna gösterdiğini fedakarlıklar seni yorabilir. İlişkinde dengeye ulaşmak için partnerine bazı sınırları belirtmen gerekebilir. Hayatına müdahale edilmesini istemiyorsan, ilişkini kendin gibi yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...