1 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün keşfetmeyi ve yeni deneyimler yaşamayı isteyeceksin. Hayata karşı her zamankinden çok daha heyecanlı ve meraklı olacaksın. Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle rutinin dışına çıkma arzusuyla dolup taşacaksın. Fakat dikkatli olmalısın. Zira bu dönemde sınırların dışına çıkma isteğiyle kontrolünü kaybedebilirsin.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında büyük riskler alabilirsin. Büyük hamleler yaparak imkansızı hedefleyebilirsin. Açıkçası içindeki bu maceracı ruh ve merakın sayesinde zorlu projelerin üstesinden gelebilirsin. Yine de dikkatli riskler alarak söz doğru yönetmelisin. Bugün kendi yolunu çizsen de başarıyı garanti altına almasın.

Öte yandan bu dönemde kendine her zamankiden çok daha fazla odaklanacaksın. İsteklerine ve tercihlerine önem vererek kendi yolunu çizmek isteyeceksin. Yeni başlangıçlar yapmak özel hayatında da önemli olacak. Heyecan verici deneyimler için bir anı karar ile tek başına yola çıkabilirsin. Hayatına ne ben her alanında heyecana ve harekete hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...