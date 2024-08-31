1 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün etrafındaki herkesi etkileyecek bir enerjiye sahipsin. Mars ve Jüpiter arasındaki üçgen açının enerjisiyle gerçek bir lider olduğunu kanıtlayacaksın. İş hayatında yetkinliklerini ve bilgini ortaya koymaktan korkmamalısın. Birliğine bir an önce söylemeli, aklındaki yaratıcı ve akılcı fikirleri ortaya koymalısın. İş hayatına şekil verecek düşüncelerin ile bazı yatırımlar da yapabilirsin.

Tam da bu noktada Jüpiter'in beraberinde getirdiği finansal fırsatlardan söz etmeliyiz. Bugünlerde finansal büyüme ve kazanç elde etme potansiyelin bir hayli yüksek. Bu sebeple sezgilerine ve iç sesine güvenmelisin. Biraz sezgisel biraz daha hesaplama ile doğru riskler alırsan kazanacaksın. Kazançlı Bir günün sonunda yatırımlarını şekillendirmek, öz kaynaklarını artırmak da senin için her zamankinden çok daha önemli olacak.

İş hayatında lider olmak kadar aile içinde otorite olmakta senin için heyecan verici olmalı. Ziya bugün, ailede düzeni sağlayan kişi de sen olacaksın. Birtakım maddi kararları sen alacak ve planları sen yapacaksın. Tüm ailen sana güveniyorken, sen de kendine güven ve son kararı almaktan kaçınma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...