1 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hayır diyemeyeceğin eğitim fırsatları gündeminde yer alabilir. Her zaman yeniliğe ve maceraya hazır ruhun ile yeni bilgiler öğrenmeye açıksın. Güçlü bir enerji ve harekete geçme arzusu ile akademik hayatında güçlü değişiklikler yapabilirsin. Ne istediğini biliyorsan, hiç durmamalısın!

Yeni ayda yeni bir düzen ve başarı seni bekliyor. Bunun için kişisel gelişim ya da eğitim süreçleri tek ihtiyacın olabilir. Belki yeni bir eğitim programı için fikirlerini geliştirecek yeni bir merkez bulabilirsin. Bir firmanın Ar-ge süreçlerini yönetebilir ya da yurt dışı bağlantılı bir eğitim kurumunun bünyesinde çalışmalarına başlayabilirsin. Bunun için daha esnek düşünmeli, kendine hiçbir sınır koymamalısın.

Hayatın günlük rutinlerine ve sosyal hayata da değinmeden olmaz. Yerinde duramayan Kova burçları için keyifli bir sosyal hayat da olmazsa olmaz. Dostlarınla güzel vakit geçirmeyi ve sevdiklerine zaman ayırmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...