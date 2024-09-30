1 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün maddi konularda uzun vadeli yatırımlar düşünme zamanı. Elbette bunun için sabır, kararlılık ve akılcılık ön planda olacak. Sen ise sabrının karşılığını alacaksın. Bir süredir sağlamak istediğin maddi istikrarı ve ekonomik gücü elde edeceğin Ekim ayı başlıyor. Bunun için her zamanki heyecanını ve acele etmeyi bir kenara bırakmalısın.

İş ve ortaklık ilişkilerinde daha fazla gözlem yapman gereken bir dönemdesin. Hem daha fazla ne isteğini bilerek hareket etmeli. Hem de yönetim süreçlerini dikkatle gözlemlemelisin. Bu sayede bazı eksikleri fark edecek ve gelişimi sağlayan taraf olacaksın. Belki daha fazla çalışman gereken bir dönem başlıyor olabilir, ancak bunun karşılığını da kısa zamanda alacaksın.

Gelelim duygusal süreçler ve aile bağlarına. Günün özellikle ikinci yarısından itibaren aile ilişkilerinde geçmişe dayalı bir konu gündeme gelebilir. Bu durumu olumlu yönde çözebilirsen, hane içindeki miras ve mal paylaşımı gibi konuları da düzene sokabilirsin. Aile bütünlüğü sarsılmadan herkesi mutlu etmenin bir yolunu bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...