1 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendini ifade etmek konusunda güçlü bir döneme giriyorsun. Haftanın başından beri liderlik özelliklerinle öne çıkmak konusunda iddialısın. Zira göz önünde olmayı istemek kadar bu konuda başarılı da olacaksın. Yeni ayda kontrolü yavaş yavaş eline alacaksın. Kariyerini ve hatta başkalarının kariyerini sen yönetecek, gücünü açıkça ortaya koyacaksın.

İşte tam da bu noktada biraz dikkatli olmalısın. Başarı hırsına yenik düşmeden dengeli bir şekilde gelişimine yön vermelisin. Yöneticilik değil, gerçekten liderlik yapmalısın. Patronluk yapmak istiyorsan bile bunu hakkıyla yapmalı, çalışanlarını mutlu etmeye odaklanmalısın. Çünkü Ekim senin başarılı olmanı ve parlamanı sağlayacak bir ay olmanın dışında dengeyi ve adaleti de sağlayacak bir dönem. Bu yüzden dengeyi sağlayan taraf sen olursan, bu aydan çokça kârlı çıkacaksın!

Aşk hayatında ise tutkulu bir enerji hakim! Derin duygusal paylaşımlar yaşayabilir ve romantizme dalabilirsin. Hayatın tadını çıkar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...