1 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün öz değerlerinin ve kendinin farkına varacaksın. Ay, Güneş'in ışığından yeterince yararlanamazken netliğini kaybeden pek çok şeye karşın sen kendini bulacaksın... Yay burcundaki Yeni Ay'da güvenini kazanacak ve kendin için bir şey yapmaya karar vereceksin.

Tam da bu noktada ayın ilk gününde sanki silkelenip kendine geleceksin. Hayatının önceliklerini yeniden ve son kez sıralayacaksın. Böylece hayatındaki bazı kişilerle arana da mesafe koyabilirsin. Yanında, yakınında sana güç veren kişilerin olmasını isteyeceksin. Artık neye değer verdiğini ve neyi istediğini biliyorsun. Buna göre davranacaksın.

Hadi biraz da paradan konuşalım! Kazanma döngüsüne giriyorsun. Yılın son kazanma fırsatı karşında, belki biraz el yordamı ile ilerleyeceksin ancak sezgilerin ve tecrübelerin doğrultusunda bir yatırım yapacaksın. Pazar günü bir araya geldiğin yatırımcılarla bu güçlü girişim hakkında konuşabilirsin. İkna etmek için ise kendinenden emin olduğunu göstermen yetecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...