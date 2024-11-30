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1 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.11.2024 - 19:01

Farkına varacaksınız... Peki 1 Aralık Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün öz değerlerinin ve kendinin farkına varacaksın. Ay, Güneş'in ışığından yeterince yararlanamazken netliğini kaybeden pek çok şeye karşın sen kendini bulacaksın... Yay burcundaki Yeni Ay'da güvenini kazanacak ve kendin için bir şey yapmaya karar vereceksin. 

Tam da bu noktada ayın ilk gününde sanki silkelenip kendine geleceksin. Hayatının önceliklerini yeniden ve son kez sıralayacaksın. Böylece hayatındaki bazı kişilerle arana da mesafe koyabilirsin. Yanında, yakınında sana güç veren kişilerin olmasını isteyeceksin. Artık neye değer verdiğini ve neyi istediğini biliyorsun. Buna göre davranacaksın. 

Hadi biraz da paradan konuşalım! Kazanma döngüsüne giriyorsun. Yılın son kazanma fırsatı karşında, belki biraz el yordamı ile ilerleyeceksin ancak sezgilerin ve tecrübelerin doğrultusunda bir yatırım yapacaksın. Pazar günü bir araya geldiğin yatırımcılarla bu güçlü girişim hakkında konuşabilirsin. İkna etmek için ise kendinenden emin olduğunu göstermen yetecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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