1 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün oyunun kurallarını değiştirebilirsin! Mars ile Jüpiter arasındaki güçlü etkileşim sayesinde, elindeki gücün farkına varabilirsin. Yanlışları düzeltmek, düzeni kendi lehine çevirmek ya da hayatında ilerlemeyi sağlamak için harekete geçebilirsin. Doğru olanı yapmak konusundaki güçlü motivasyonun ile hayatına esneklik ve rahatlık getirebilirsin. Açık ve net bir şekilde görülüyor ki yeni ay ile birlikte kartlar yeniden dağıtılacak!

Oyunun kurallarını yazan sen olunca başarı ve mutluluk da peş peşe gelecek. Yeni bir düzen inşa etmenin heyecanı ise sana güç verecek. Özellikle de iş hayatında, dengeleri lehine çevirdiğinde pozisyon değişiklikleri ya da terfilerden söz etmek mümkün olacak.

Peki ya aşk hayatın?.. Elbette bu noktada her şey senin kontrolünde olmayacak. Partnerinin de arzusu bu yönde olursa ilişkinizin seyri değişecek. Zira profesyonel yaşamın tam akine, aşkta biraz geride durup kararsız taraf rolünü üstlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...