1 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ani kararlar alarak hayatının seyrini değiştirmek isteyebilirsin! Yeni bir yol çizmek, yeni bir hayat inşa etmek ve hayatında olmazları oldurmak için harika bir güne başlıyorsun. Tabii bunun için bir an önce harekete geçmeli, risk almalı ve gerçek tutkularının peşine düşmelisin.

Özellikle de iş hayatına dair konularda bir adım daha önde olmalısın. Sabrının kalmadığı, beklemeye ise tahammülünün olmadığı bir dönemdesin. Tam da bu noktada bilmelisin ki Mars'ın Jüpiter ile oluşturduğu olumlu açı, başarılarını destekliyor.

İstediğini almanın zamanı geldi. Bir an önce ne yapacağına karar vererek kariyerine yön verebilirsin. Hayatının bundan sonrasını benzersiz kılacak bir girişime imza atmak için alman gereken risklerde çekinmemelisin. Karşında kim olursa olsun dik bir duruş sergilersen, düzlüğe çıkacak ve hatta önemli bir yükseliş ivmesi yakalayacaksın. Bu sayede aşk hayatına da denge gelecek. Romantik ve mutlu anlar yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...