Temmuz Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Bu ay ruhsal ve fiziksel sağlık birlikte ele alınmalı. Uranüs’ün bilinçaltı alanınızı tetiklemesi, özellikle uykusuzluk, endişe, geçmişe takılma gibi etkiler doğurabilir. Mars’ın Başak burcundaki hareketi, sağlık konularında dikkatli ve titiz olmanız gerektiğini vurguluyor. Bağırsak, mide, beslenme düzeni gibi konularda dikkat etmenizi öneririz. Sağlıklı bir ay olsun!