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Temmuz Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Bu ay ruhsal ve fiziksel sağlık birlikte ele alınmalı. Uranüs’ün bilinçaltı alanınızı tetiklemesi, özellikle uykusuzluk, endişe, geçmişe takılma gibi etkiler doğurabilir. Mars’ın Başak burcundaki hareketi, sağlık konularında dikkatli ve titiz olmanız gerektiğini vurguluyor. Bağırsak, mide, beslenme düzeni gibi konularda dikkat etmenizi öneririz. Sağlıklı bir ay olsun!

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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