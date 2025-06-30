Temmuz Yengeç Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Maddi anlamda Temmuz ayı, netleşmelerin ve yeni başlangıçların iç içe geçtiği bir süreç olabilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, kazançlarınızda artış hedeflediğiniz, yeni bir gelir kapısı ya da iş fikri için adım atabileceğiniz bir zamanı işaret ediyor.

Ancak 17 Temmuz sonrası Merkür retrosu nedeniyle ani harcamalar ya da değerli eşyalarla ilgili sorunlar yaşanabilir. Bankacılık işlemleri, yatırımlar ve sözleşmelerde dikkatli olunmalı.