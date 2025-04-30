Mayıs Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Neptün etkisi (özellikle ay başında) hem fiziksel hem zihinsel olarak seni hassas yapabilir. Enerjiniz düşükse yetersiz hissetmek yerine kendinize biraz izin verip dinlenmeyi tercih edin.

12 Mayıs Dolunayı stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat etmenizi söylüyor. Kalp, sırt ve dolaşım sistemi hassas olabilir.

Yeni Ay (27 Mayıs) sağlık konularında yeni bir rutine başlamak için uygun bir zaman. Yoga, meditasyon, zihinsel terapiler sizi toparlayabilir. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.