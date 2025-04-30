Mayıs Yengeç Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında parasal olarak stabil ama çok da hızlı ilerlemeyen bir dönemde olacaksınız. Bu nedenle harcamalarınıza dikkat etmeniz de fayda var.

24–27 Mayıs arasındaki Plüton etkileriyle miras, kredi, sigorta ya da ortak paralarla ilgili bazı güçlü dönüşümler yaşanabilir.