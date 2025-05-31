Haziran Yengeç Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Bu ay maddi konular daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Ayın ilk yarısında büyük yatırımlardan kaçınmak ve harcamalarda temkinli olmak faydalı olabilir; özellikle 11 Haziran’daki Yay dolunayı işle ilgili bir tamamlanma ya da hizmet alanında ani bir değişim getirebilir ve bu durum maddi gelirleri etkileyebilir.