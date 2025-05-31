Haziran Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Bu ay aşk hayatınızda içsel dönüşüm yaşayacaksınız. Ayın başında duygularınızı anlamakta zorlanabilir, ilişkilere karşı daha içe dönük bir tutum sergileyebilirsiniz. Ancak 8 Haziran’da Merkür’ün burcunuza geçmesiyle iletişim güçleniyor, duygularınızı daha rahat ifade etmeye başlıyorsunuz. 11 Haziran’daki Yay dolunayı bitmesi gereken ilişkileri bitirecek. 25 Haziran’da burcunuzda gerçekleşecek yeniay ise aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilir: Yeni bir ilişki başlayabilir ya da var olan ilişkide taze bir başlangıç enerjisi doğabilir.