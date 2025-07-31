Ağustos Yengeç Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, Ağustos ayının ilk yarısında seni etkisi altına alacak olan Kova Dolunayı'nın (9 Ağustos) büyülü enerjisi, özellikle finansal konularda büyük bir farkındalık yaratıyor. Ortaklaşa gelirler, beklenmedik bir miras ya da uzun zamandır beklediğin bir tazminat gibi konular, bu ayın sürprizlerini oluşturabilir. Belki de hayatını değiştirecek bir maddi kazanç seni bekliyor, kim bilir?

Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, finansal konularda daha net kararlar alabilir ve yatırımlarını yeniden yapılandırabilirsin. Ancak, ay ortasından itibaren risk almaktan kaçınmaman gerektiğini unutma. Çünkü bazı fırsatlar, sadece cesur olanların karşısına çıkar.

22 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı ise hayatında yeni bir dönemi başlatmanı sağlayabilir. Yeni bir eğitime başlamak, kısa ama etkileyici seyahatler yapmak ya da iş hayatında küçük ama etkili değişimler yaratmak gündeminde yer alabilir. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…