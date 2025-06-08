9 Haziran - 15 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz dalgalı bir dönem olabilir. Gökyüzünde gerçekleşen Venüs ve Uranüs kavuşumu, enerjini ve genel sağlık durumunu etkileyebilir. Bu etkileşim, tansiyonunun ani dalgalanmalar yaşamasına neden olabilir, bu yüzden bu hafta tuz tüketimini biraz kısman gerekebilir.

Ayrıca, bu hafta sindirim sistemin biraz daha hassas olabilir. Duygusal durumların ve stresin, yemek yeme alışkanlıklarını etkilemesine izin vermemelisin. Duygusal yeme eğilimlerine kapılmak, sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…