9 Haziran - 15 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta seninle, kalbinin derinliklerine bir yolculuk yaparak aşk hayatın ve dostluklarının gelişiminden bahsetmek istiyoruz. Zira Venüs ile Uranüs'ün gökyüzünde birleşmesi, senin için yeni ve heyecan verici bir dönemi başlatıyor.

Bu kavuşum, sosyal çevrenden belki de uzun zamandır görüşmediğin biriyle duygusal bir yakınlaşma yaşamanı mümkün kılabilir. Belki de eski bir dostunla, belki de daha önce hiç dikkatini çekmeyen biriyle yeniden bir bağ kurabilirsin. Bu kişi, belki de hayatının bir köşesinde hep var olan ama fark etmediğin biri olabilir.

Bu hafta, kalbinin kapılarını biraz daha aralamanın tam zamanı. Belki biraz şaşkın, belki biraz tedirgin ama heyecanla dolu olacaksın. Bu duygusal yakınlaşmanın tadını çıkar, çünkü bu, hayatına yeni bir renk, belki de uzun zamandır özlediğin bir heyecan katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...