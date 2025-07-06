7 Temmuz - 13 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde Ay ile Pluto'nun karşı karşıya gelmesi, seni kariyerinle ilgili derin bir iç hesaplaşmaya sürüklüyor. Haftanın ilk günlerinde, iş hayatında kendini biraz sıkışmış, belki de manipüle edilmiş hissetme ihtimalin var. Ancak bu gerilimli hava, aslında senin için bir fırsat. Neden mi? Çünkü bu durum, içindeki gücü keşfetmen ve kendi değerini anlaman için bir vesile olabilir.

Tam da bu noktada Oğlak Dolunayı'nın da desteği ile kendini bir dönüşümün eşiğinde bulabilirsin. 'Ben ne istiyorum?' sorusunu kendine dürüstçe sorma vakti geldi. Belki de kriz gibi görünen bu durum, seni daha da kararlı bir hale getirebilir. Hadi ipini kopar ve kariyer hayatında özgürleş!

Aşk hayatında ise hafta sonu seni ilginç gelişmeler bekliyor. Terazi burcundaki ilk dördün, ilişkilerde dengeyi sağlama ihtiyacını artırıyor. Ailevi konularla ya da ev hayatıyla ilgili durumlarla sevgililik arasında bir denge kurman gerekebilir. Bu süreçte bazı duygusal kararlar alman gerekebilir ama unutma, olayları gereğinden fazla dramatize etmeden ilerlemek senin yararına olacak. Sonuçta, sevgiyle çözülemeyecek hiçbir mesele yok. Bu hafta en çok kendine güvenmeyi ve sevginin gücünü hatırla! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…