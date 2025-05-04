5 Mayıs - 11 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta iletişimin gezegeni Merkür’ün Boğa burcuna geçiş yaptığını belirtmeliyiz. Zira bu durumda bedeninin verdiği sinyallere karşı daha duyarlı hale gelebilirsin. Özellikle boğaz bölgen, tiroidin ve boyun ağrıların varsa, bu hafta biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir.

Tam da bu noktada kendini fazla zorlamadan, daha dengeli bir yaşam temposu yakalamaya odaklansan iyi olur. Bağışıklık destekleyen bir beslenme takvimi için bu süreci sağlıkla atlatabilirsin, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…