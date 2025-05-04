5 Mayıs - 11 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatındaki belirsizliklerin son bulacağını söylemeliyiz. Venüs ve Plüton'un etkileşimi, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak. Zira bu iki güçlü gezegenin bir araya gelmesi, ilişkilerde daha ciddi ve açık olma ihtiyacını artıracak.

İşte bu nedenle bu hafta, gizli kalmış duyguların ya da belki de uzun zamandır sakladığın bir sırrın ortaya çıkması mümkün. Kendini aşka bırakmanın tam zamanı... Belki de, bu hafta sonunda, aşk hayatında yeni bir başlangıç yapmış olacaksın. Bu hafta, aşkın gücünü hissetmeye ve aşkın hayatında yarattığı değişimleri kabul etmeye hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…