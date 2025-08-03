4 Ağustos - 10 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Merkür'ün hareketleri seni ciddi bir şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Bu gezegenin etkisi altında, paranı yönetme şeklini yeniden gözden geçirmen gerekecek. Harcamalarına biraz daha dikkat etmen ve büyük yatırımlar yapmaktan kaçınman gerekecek. Geçmişten gelen bir borç ya da beklenmedik bir ödeme, belki de canını biraz sıkacak ama bu durum seni daha düzenli ve sistemli olmaya itecek.

Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı, iş yerinde abartılı taleplerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Bu tür durumlarda dikkatli olman ve ayağını yorganına göre uzatman gerekecek. Kova Dolunayı ise ortaklaşa kaynaklar, krediler ve eşin ya da partnerinin gelirleri hakkında daha net bir fikir edinmene yardımcı olacak. Maddi güvence arayışın, seni daha temkinli ve dikkatli olmaya yönlendirecek.

Aşk hayatında geldiğimizde... Ay ve Neptün'ün kavuşumu, ruhsal bir çekime işaret ediyor. Belki de uzakta yaşayan biriyle güçlü bir duygusal bağ kuracaksın. Ya da belki de aşk, seni spiritüel bir farkındalığa doğru yönlendirecek. Bu hafta kalbinin sesini dinlemeyi unutma, çünkü sana önemli bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…