4 Ağustos - 10 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Ay ve Neptün'ün büyülü kavuşumu, aşk hayatında yeni bir bölümün kapılarını aralıyor. Bu kavuşum, aşk hayatında yeni bir heyecanı ve ruhsal bir çekiciliği beraberinde getiriyor.

Belki de bu hafta, uzak bir coğrafyada yaşayan biriyle, güçlü ve derin bir duygusal bağ kurma fırsatı bulacaksın. Kim bilir, belki de bu duygusal bağ, hayatını daha önce hiç deneyimlemediğin bir şekilde renklendirecek. Ya da belki de aşkın gücü, seni spiritüel bir farkındalığa, iç huzura ve dinginliğe doğru yönlendirecek. İşte bu yüzden bu hafta, kalbinin sesini dinlemeyi ihmal etme. Çünkü kalbin, sana hayatının en önemli derslerini anlatmaya çalışıyor olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…