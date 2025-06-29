30 Haziran - 6 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Neptün'ün gerileme dönemine girişiyle birlikte, gökyüzünde hareketlilik başlıyor. Bu durum ise kariyer alanında seni biraz zorlayabilir. Hayallerin ve gerçeklerin arasında bir çizgi çizmek, belki de hayallerini biraz daha gerçekçi bir zemine taşımak gerekebilir.

Öte yandan kariyer hayatını bir hayli etkisi altına alacak olan bu dönemde, hızlı kararlar vermek yerine bir adım geriye çekilip durumu iyice gözden geçirmen gerekebilir. Unutma, sabır her zaman en büyük yardımcın olacaktır.

Neyse ki bu aralar, sezgilerin adeta bir pusula gibi çalışacak ve seni doğru yöne yönlendirecek. İç sesini dinlemek, özellikle ekip çalışmalarında ve projelerde atacağın adımlar konusunda sana büyük bir avantaj sağlayacak. Dikkatli ve planlı hareket etmek ise sana başarının anahtarını eline verecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…