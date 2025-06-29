30 Haziran - 6 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Neptün gerileme dönemine giriyor! Bu durum, kariyer alanında seni biraz zorlayabilir. Hayallerin ve gerçeklerin arasında bir çizgi çizmek, belki de hayallerini biraz daha gerçekçi bir zemine taşımak gerekebilir. Bu süreçte, hızlı kararlar vermek yerine bir adım geriye çekilip durumu iyice gözden geçirmen gerekebilir. Unutma, sabır her zaman en büyük yardımcın olacaktır!

İşte bu noktada söz konusu kariyerin olduğunda sezgilerin adeta bir pusula gibi seni yönlendirecek. İç sesini dinlemek, özellikle ekip çalışmalarında ve projelerde atacağın adımlar konusunda sana büyük bir avantaj sağlayacak. Dikkatli ve planlı hareket etmek, başarının anahtarını eline verecek.

Aşk hayatında ise bu hafta duygusal bağlar ve samimiyet ön planda olacak. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki iletişimin daha derin ve anlamlı bir hale geleceğini göreceksin. İlişkideki samimiyetin artması, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak. Eğer yalnızsan ve yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsan, bu hafta harekete geçmelisin! Kalbini açmaktan korkma, karşına çıkacak kişi duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak ve seni tatmin edecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…