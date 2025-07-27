28 Temmuz - 3 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça parlak bir hafta olacak gibi görünüyor. Temmuz ayının son gününde Venüs'ün burcuna geçmesiyle birlikte, hem kariyerinde hem de aşk hayatında bazı önemli değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişikliklerin etkisi öyle büyük olacak ki, giydiğin kıyafetler bile daha farklı ve ışıltılı görünmeye başlayabilir. Bu dönemde, kariyerinde özellikle sahne önünde olmayı gerektiren işler, sunumlar veya kamuya açık görevlerde büyük bir başarı elde etme fırsatın olabilir.

Haftanın sonuna geldiğimiz ise Mars ile Jüpiter üçgeniyle birlikte, hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek cesur bir karar alabilirsin. Bu kararsa seni daha da büyütecek ve geliştirecek. Yolunu açan, başarıya ilerlemeni sağlayan güçten yararlan ve iş hayatında kazanmaya odaklan.

Aşk hayatına baktığımızda, kalbini uzun süredir sakladığın konuları artık açığa çıkarma zamanı geldi. Özellikle yalnız bir Yengeç burcuysan bu dönemde, yeni insanlarla tanışma ve heyecanlı ve duygusal anlar yaşama fırsatı olabilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde sevgi gösterilerinin artması ve güven duygusunun beslenmesi ilişkini daha da güçlendirecektir. Romantik anlamda bu hafta senin haftan olacak gibi görünüyor, aşka odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…