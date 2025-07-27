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28 Temmuz - 3 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça parlak bir hafta olacak gibi görünüyor. Temmuz ayının son gününde Venüs'ün burcuna geçmesiyle birlikte, hem kariyerinde hem de aşk hayatında bazı önemli değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişikliklerin etkisi öyle büyük olacak ki, giydiğin kıyafetler bile daha farklı ve ışıltılı görünmeye başlayabilir. Bu dönemde, kariyerinde özellikle sahne önünde olmayı gerektiren işler, sunumlar veya kamuya açık görevlerde büyük bir başarı elde etme fırsatın olabilir.

Haftanın sonuna geldiğimiz ise Mars ile Jüpiter üçgeniyle birlikte, hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek cesur bir karar alabilirsin. Bu kararsa seni daha da büyütecek ve geliştirecek. Yolunu açan, başarıya ilerlemeni sağlayan güçten yararlan ve iş hayatında kazanmaya odaklan. 

Aşk hayatına baktığımızda, kalbini uzun süredir sakladığın konuları artık açığa çıkarma zamanı geldi. Özellikle yalnız bir Yengeç burcuysan bu dönemde, yeni insanlarla tanışma ve heyecanlı ve duygusal anlar yaşama fırsatı olabilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde sevgi gösterilerinin artması ve güven duygusunun beslenmesi ilişkini daha da güçlendirecektir. Romantik anlamda bu hafta senin haftan olacak gibi görünüyor, aşka odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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