28 Temmuz - 3 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, gökyüzünden gelen haberler bu haftanın senin için oldukça ışıltılı ve pozitif enerjilerle dolu olacağını müjdeliyor. Aşk hayatında, belki de uzun süredir kalbinin derinliklerinde sakladığın duygular ve düşünceler için artık perdeyi aralama vakti geldi.

Eğer yalnız bir Yengeç burcuysan, bu dönem senin için yeni insanlarla tanışma ve belki de kalbini çalacak biriyle heyecan dolu, duygusal anlar yaşama fırsatı sunabilir. Kim bilir belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açma vaktin geldi.

Tabii zaten bir ilişkin varsa, bu hafta sevgi dolu jestlerin ve duygusal paylaşımların artması, ilişkindeki güven duygusunu daha da besleyerek, birlikteliğini daha da sağlamlaştırabilir. Kısacası, romantik anlamda bu hafta tamamen senin haftan olacak gibi görünüyor. Bu yüzden aşka odaklan ve bu muhteşem enerjiyi en iyi şekilde değerlendir! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…