26 Mayıs - 1 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü dansında Merkür ile Plüton'un oluşturduğu büyüleyici üçgen açı, astrolojik enerjilerini, bastırdığın duyguların fiziksel belirtilerine yönlendiriyor. Belki de farkında olmadan, bastırdığın öfke ve stres, omuzlarında ağır bir yük haline gelmiş olabilir. İşte bu noktada, gökyüzünün verdiği mesaj oldukça net: Kendini ifade etmenin zamanı geldi.

Biliyoruz ki, duygularını açığa çıkarmak, bazen oldukça zor olabilir. Ancak, bu hafta senin için, duygularını yazılı bir şekilde ifade etmenin zamanı olabilir. Belki bir günlük tutabilir, belki de bir mektup yazabilirsin. Hadi içini dök ve rahatla! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…