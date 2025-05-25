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Yengeç Burcu
26 Mayıs - 1 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü dansında Merkür ile Plüton'un oluşturduğu büyüleyici üçgen açı, astrolojik enerjilerini, bastırdığın duyguların fiziksel belirtilerine yönlendiriyor. Belki de farkında olmadan, bastırdığın öfke ve stres, omuzlarında ağır bir yük haline gelmiş olabilir. İşte bu noktada, gökyüzünün verdiği mesaj oldukça net: Kendini ifade etmenin zamanı geldi.

Biliyoruz ki, duygularını açığa çıkarmak, bazen oldukça zor olabilir. Ancak, bu hafta senin için, duygularını yazılı bir şekilde ifade etmenin zamanı olabilir. Belki bir günlük tutabilir, belki de bir mektup yazabilirsin. Hadi içini dök ve rahatla! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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