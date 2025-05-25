26 Mayıs - 1 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dikkat çekici geçecek gibi görünüyor. Bu dönemde, maddi konular yerine eğitimle ilgili bir konuda ani ve belirleyici bir karar alman gerekebilir. Merkür ve Plüton'un oluşturduğu güçlü üçgen, senin bu süreçte yoğun bir şekilde odaklanmanı sağlayabilir.

Hatta bu enerji, derinlemesine bir ilerleme ve öğrenme fırsatı sunabilir. Bu nedenle, bilgiye olan açlığını doyurmak için bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilirsin. Öte yandan hafta boyunca akademik kariyer hedeflerinin yanında, yeni bir dil öğrenmek ve uzmanlık alanını genişleterek sektörel ilerleme sağlamak da gündeminde yer alsın.

Aşk hayatına gelirsek, hafta ortasında seni saracak olan Yeni Ay'ın etkisi altında, iç dünyanda bir yüzleşme yaşayabilirsin. Bu süreç, belki de uzun zamandır görmezden geldiğin veya farkında olmadığın gerçek arzularını anlamana yardımcı olacak. Bu yüzleşme, seni daha önce hiç olmadığın kadar kendinle barışık ve net bir hale getirebilir. Bu hafta, duygusal dünyanda bir dönüşüm yaşayabilir ve aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…