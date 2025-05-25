26 Mayıs - 1 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta seni hem heyecanlandıracak hem de biraz olsun huzursuz edecek bir döneme giriyorsun. Hafta ortasında, gökyüzünün en parlak yıldızı Ay'ın yeni evresine geçiş yapmasıyla, sen de iç dünyanda bir dönüşümün eşiğine gelebilirsin. Bu, belki de uzun zamandır görmezden geldiğin ya da varlığından bile haberdar olmadığın derin arzularını ve isteklerini anlama fırsatı bulacağın bir süreç olacak.

Bu yüzleşme, seni daha hiç olmadığın kadar kendinle barışık ve net bir hale getirebilir. Kendi içindeki sesi daha net duyacak, belki de ilk kez gerçekten ne istediğini anlayacaksın. Kendiyle barışık olmak ise hem kendine hem de çevrene daha pozitif enerji yayacak.

Duygusal dünyanda yaşayacağın bu dönüşüm, aşk hayatına da yansıyacak. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşacak veya mevcut ilişkini daha sağlam temellere oturtacaksın. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Eski defterleri kapat, yeni başlangıçlara yer aç. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…