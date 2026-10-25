Sevgili Yengeç, haftanın başında dolunayın arkadaşlık alanını aydınlatması, grup içinde alınan bir hediyeyi, ortak yenen bir yemeği ya da bir yakına verilen borcu hesaba çağırıyor. Kimin ne kadar ödediğini yazıya dökmek gönül koymayı önler. Plüton'un Güneş'e kurduğu gerilimli buluşması sekizinci evindeki ortak kaynaklarda kalıcı bir sorunu görünür kılıyor; rakamlara sakin ve belgeyle yaklaş. Retro Merkür dönemi bir arkadaşın ortak iş önerisine hızlı karşılık vermek yerine ayrıntıyı beklemeni istiyor. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçişi ev ile iş harcamalarını ayrı sayfalarda tutmanı kolaylaştırıyor. Hafta sonunda Ay'ın burcuna gelmesiyle duygusal alışverişe yönelme isteği artabilir; sınırını önceden bir rakamla belirle. Kendi payını önceden bilmek gönlünü rahat tutar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…