23 Haziran - 29 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, evren, burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın enerjisiyle sana tam anlamıyla bir şifa kapılarını açıyor. Hem bedenini hem de duygusal dünyanı yenileme fırsatı sunan bu özel zaman diliminde, kendine biraz daha fazla özen göstermeyi ihmal etmemelisin.

Bu hafta, sağlıklı yaşam rutinlerine adım atmak, belki de uzun süredir sürdürdüğün zararlı alışkanlıkları terk etmek için en iyi yol olacaktır. Ayrıca, tıbbi kontrollerini yaptırmak için de oldukça uygun bir dönemdesin. Kendini ihmal etme, sağlığını önemse!

Özellikle mide, göğüs ve sindirim sisteminin bu hafta biraz daha hassas olabileceğini unutma. Bu bölgelere ekstra özen göstermeli, iyi bakmalısın. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, bu dönemde sana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…