23 Haziran - 29 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz farklı geçecek gibi görünüyor. Evren, burcunda beliren Yeni Ay'ın enerjisiyle birlikte, haftanın ortasında seni tamamen yepyeni bir sayfa açmaya davet ediyor. Bu, belki de kariyerinde yeni bir yön belirlemeni gerektirecek bir teklifin, bir iş görüşmesinin ya da belki de hayatının tamamen yeni bir bölümünün başlangıcını işaret ediyor olabilir.

Hafta genelinde, biraz kararsızlık yaşaman ise oldukça normal. Neptün'ün etkisiyle, biraz dağılmış hissetmen ve odaklanmakta zorlanman mümkün. Ancak bu durumun geçici olduğunu da unutma. Hafta sonuna kadar odak noktanı yeniden belirleyeceğin ve enerjinin yeniden yükseleceği bir sürece giriyorsun. Bu yüzden, kararsızlık ve belirsizliklere rağmen, her an harekete geçmeye hazır olman gerekiyor. Unutma, hayat bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir ve senin de bu sürprizlere hazır olman gerekiyor! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…