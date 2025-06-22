23 Haziran - 29 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta biraz değişiklik yapmaya ne dersin? Evren, burcunda beliren Yeni Ay'ın enerjisiyle haftanın ortasında seni tamamen yeni bir sayfa açmaya davet ediyor. Bu, kariyerinle ilgili bir teklifin, belki bir iş görüşmesinin ya da hayatının yeni bir bölümünün başlangıcını işaret ediyor olabilir.

Haftanın boyunca ise, biraz kararsız hissetmen normal. Neptün'ün etkisiyle biraz dağılmış hissedebilirsin. Ancak endişelenme, bu durum geçici. Hafta sonuna kadar odak noktanı yeniden belirleyeceksin ve enerjin yeniden yükselecek. Bu yüzden, kararsızlık ve belirsizliklere rağmen harekete geçmek için kendini her an hazır hissetmelisin

Aşk hayatına gelirsek, hafta sonunda etkili olacak Merkür ile Plüton karşıtlığı, ilişkilerini biraz karmaşık hale getirebilir. Bu enerji, ilişkilerde derinleşme ve aynı zamanda güç mücadeleleri getirebilir. Partnerinle inatlaşmak yerine, duygularının kökenine inmeyi denemelisin.

Öte yandan bekar bir Yengeç burcu isen geçmişten gelen bir kişi tekrar gündemine girebilir. Bu kişi, zihninde tekrar etkili olabilir ve duygusal dünyanı biraz karıştırabilir. Bu aşamada tek ihtiyacın ne istediğini bilmek ve kendine güvenmek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…