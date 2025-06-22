23 Haziran - 29 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta güneş sisteminin en küçük ve en büyük gezegenlerinin, yani Merkür ve Plüton'un karşıtlığı, romantik ilişkilerini biraz daha karmaşık bir hale getirebilir. Bu iki gezegenin enerjisi, ilişkilerinde daha derin anlamlar ve güç mücadeleleri yaratma potansiyeline sahip.

Partnerinle inatlaşmak yerine, duygularının kökenine inmeyi denemenin zamanı geldi. Bu sayede, belki de daha önce fark etmediğin bazı duygusal gerçeklerle yüzleşme fırsatı bulabilirsin. Bu durum, ilişkindeki anlaşmazlıkları çözme konusunda sana yardımcı olabilir.

Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, geçmişten bir yüzün tekrar hayatına girmesi olası. Bu kişi, zihninde tekrar etkili olabilir ve duygusal dünyanı biraz karıştırabilir. Ancak unutma ki bu aşamada en çok ihtiyaç duyduğun şey, ne istediğini bilmek ve kendine güvenmektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…