21 Temmuz - 27 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, sağlık konusunda kendine daha fazla önem vermenizin zamanı geldi. Evrenin enerjileri, sağlığına daha fazla odaklanman için sana bir işaret gönderiyor. Aslan burcundaki Yeni Ay, beslenme düzenini gözden geçirme, belki de sağlığına destek olacak takviyeler kullanmaya başlama konusunda bir fırsat sunuyor.

Bu hafta kalp sağlığını önceliklendirmen ise iyi bir başlangıç olabilir. Zira, tansiyon dengen bu dönemde daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, tuz tüketimini kontrol altında tutmak ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak çok önemli. Hazır gıdaların cazibesine kapılmamaya çalış. Ev yapımı, taze ve doğal gıdalarla beslenmek, hem sağlığını korumana yardımcı olacak hem de kendini daha enerjik ve zinde hissetmeni sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…