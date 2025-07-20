21 Temmuz - 27 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş'in Aslan burcuna yaptığı sıcak ve enerji dolu geçiş, maddi konuların ön plana çıkmasına sebep olacak. Haftanın ilk günlerinde, belki de zihnin en derin ve tozlu köşelerinde saklanan bir borç, ödeme veya eski bir iş bağlantısı, beklenmedik bir şekilde tekrar hayatına girebilir. Ancak bu kez, bu durumun üstesinden gelmek ve çözüm bulmak tamamen senin ellerinde olacak.

Bunun yanı sıra, haftanın ortasında Aslan burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın enerjisi, maddi anlamda yeni kapıların açılmasına yardımcı olabilir. Belki yeni bir iş teklifi ile daha yüksek bir maaş, belki serbest çalışma fırsatı ya da tamamen beklenmedik bir maddi fırsatla karşılaşabilirsin. Hem Güneş'in hem de Yeni Ay'ın enerjisi, seni sağlam ve kararlı adımlar atmaya yönlendirecek. İş ve para konularında uzun vadeli düşünme eğiliminde olman, bu durumu daha da kârlı hale getirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…