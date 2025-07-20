21 Temmuz - 27 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında, güven duygusu her zamankinden daha fazla ön plana çıkıyor. Yeni Ay'ın etkisiyle, ilişkinde belki de daha önce hiç olmadığı kadar net sınırlar çizmek isteyebilirsin. Bu, belki de ilişkindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ciddi bir konuşma yapma zamanının geldiğini gösteriyor.

Eğer yalnızsan, bu hafta kararlı ve güven veren biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek görünüyor. Belki de bu kişi, hayatına tam da ihtiyacın olan güven ve kararlılık duygusunu getirecek. Görünen o ki, bu hafta duygusal anlamda heyecan verici ve eğlenceli yeni başlangıçlar yapabilirsin. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın ya da aşka yeni bir boyut kazandırmanın tam zamanıdır... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…