21 Nisan - 27 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta enerjin tavan yapabilir. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın etkisi ile iş hayatına daha fazla odaklandığın bu süreçte, hedeflerine ulaşmak için kendini riske atabilirsin. Peki, sahiden değer mi? Bunu iyi düşümelisin.

Öte yandan yorgunluk hissettiğinde kendini zorlamamalı ve biraz durulmalısın. Bedensel dengeni koruyarak dolaşım bozukluklarından da korunmalısın. Kalbinin sesini dinle! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...